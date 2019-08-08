Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного проекта «Апология протеста».

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.

7 августа стало известно о том, что уголовное дело о финансировании ФБК было передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей 3 августа. Возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

СМИ сообщали, что возможная незаконная схема, в которую были вовлечены сотрудники ФБК, основанного Алексеем Навальным, работала под прикрытием его президентской кампании в 2018 году.

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