Появились подробности дела против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

Возможная незаконная схема, в которую были вовлечены сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, работала под прикрытием его президентской кампании в 2018 году. Об этом сообщили источники, сообщает в субботу, 3 августа, RT в своем Telegram.

По словам собеседника телеканала, речь идет о финансировании региональных штабов через структуры, учрежденные Леонидом Волковым, который возглавлял штаб Навального перед выборами, а в настоящее время на сайте ФБК указан как менеджер проектов. В частности, имеется в виду фонд «Пятое время года».

Предполагается, что руководство ФБК получало крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц, а затем сотрудники и их помощники вносили эти средства в качестве личных пожертвований на счета «Пятого времени года» и аффилированных структур.

Ранее в субботу стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По информации следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

2 августа, как утверждал источник «Проекта», полиция проверила счета Волкова, бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

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