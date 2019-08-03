СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 3 августа.

Отмечается, что возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По информации следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

«После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — говорится в сообщении.

Следствие намерено установить и задержать всех соучастников преступления, а также выяснить источники получения денежных средств и весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

2 августа «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД сообщил, что правоохранительные органы подозревают руководство ФБК в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Как утверждал источник, полиция проверила счета Леонида Волкова (возглавлял штаб Навального перед выборами президента России 2018 года; на сайте ФБК указан как менеджер проектов), бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

В конце июля в офисе ФБК прошел обыск. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск у работника фонда Ивана Жданова, которому было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

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