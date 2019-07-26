В офисе ФБК прошел обыск

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в своем Twitter об обыске в офисе организации.

«Обыск начался», — написал Жданов. Он отметил, что причины проверки пока неизвестны.

Как отмечает «Коммерсант», обыски также прошли у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Всем им, включая Жданова, отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму.

В Мосгоризбиркоме отказ объяснили ошибками в предоставленных документах и проблемами с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.

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