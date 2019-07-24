У Дмитрия Гудкова прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил его отец бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в своем Twitter-аккаунте.

«К Дмитрию Гудкову нагрянул обыск. Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру»,— написал он. Пока неизвестно, с чем это связано, но «в рамках административного дела обысков не проводится», отметил Геннадий Гудков в беседе с «ЪFM».

По данным источника ТАСС, обыск может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

16 июля, окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. В их числе сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, сотрудник ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас, самовыдвиженец Юлия Галямина, кандидат от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, актер Андрей Соколов, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Их не допустили к выборам из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями, заявили в Мосгоризбиркоме. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.

После объявления результатов на Трубной площади в центре Москвы началась очередная акция протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов.

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