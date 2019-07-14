На несогласованной акции в Москве нашли украинца

В несогласованной акции в центре Москвы, связанной с регистрацией кандидатов в Мосгордуму, принял участие гражданин Украины. Соответствующий фрагмент из трансляции телеканала «Дождь» опубликовал в Twitter пользователь @NikolassLambert.

Отвечая на вопрос корреспондента о месте жительства, участник акции сообщил, что он «сам из Украины». По его словам, он пришел на протестную акцию, чтобы «здесь такая власть была, как сейчас на Украине».

Мужчина отметил, что Россия должна стремиться стать похожей на Украину, где президент страны Владимир Зеленский «разбирается с чиновниками», замешанными в коррупционных скандалах.

Ранее сообщалось о задержании более 25 человек у здания Мосизбиркома. По данным МВД, полиция перешла к активным действиям после попыток активистов разбить палатки с целью остаться на ночь. Несколько организаторов акции, в том числе Любовь Соболь и Иван Жданов, были помещены в автозак. В акции приняли участие более тысячи человек.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

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