Российский актер Андрей Соколов расстроен отказом избирательной комиссии допустить его к выборам в Мосгордуму, передает «Национальная служба новостей» в воскресенье, 14 июля.

«Жaль, но зaкон един для всех. Конечно, мы еще будем с моим штaбом нa эту тему рaзговaривaть, но если нет, то нет, к сожaлению», — сказал Соколов.

Актер также рассказал о пережитом давлении со стороны конкурентов и поделился общим впечатлением от подписной компании. «Много мaнипуляций от моих конкурентов и пены, a не сути», — добавил он.

По мнению Соколова, в будущем следует сократить минимальное число подписей, которые должны собирать претенденты для участия в выборах, либо заменить эту процедуру внесением финансового залога.

Ранее 14 июля сообщалось о несогласованной акции в центре Москвы, проведенной в поддержку представителей оппозиции не допущенных к участию в выборах из-за забракованных избиркомом подписей.

Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Участие в них примут более четырех сотен зарегистрированных кандидатов.

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