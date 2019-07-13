В Москве состоятся митинги в связи с выборами в Мосгордуму

Власти Москвы согласовали два митинга на проспекте Сахарова, посвященных предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает «Интерфакс».

По его словам, первое мероприятие состоится в субботу, 20 июля, с 14:00 до 16:00, второе — в воскресенье, 21 июля, с 14:00 до 16:30. Планируется, что на акциях будет присутствовать до 15 тысяч и 10 тысяч человек соответственно.

Ранее 10 июля сообщалось, что более 20 представителей системной и несистемной оппозиции снялись с выборов в Мосгордуму из-за недобора подписей и вынуждены были признать поражение, так и не вступив борьбу. По мнению специалистов, намерение оппозиции продемонстрировать массовый общественный протест через сбор подписей «завершилось унизительным провалом».

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

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