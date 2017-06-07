Путин подписал закон о новых правилах встреч депутатов с избирателями

Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий уличные встречи депутатов с избирателями к митингам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду, 7 июня.

Госдума приняла законопроект 24 мая, Совет Федерации одобрил его спустя неделю. По новым правилам народные избранники должны согласовывать проведение мероприятия не позднее чем за семь дней до него. При этом на встречи с гражданами в помещениях нормы закона не распространяются.

Инициатором законодательной инициативы выступила член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия»), среди соавторов документа — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.

8 февраля власти Санкт-Петербурга приравняли встречи депутатов городского законодательного собрания с избирателями к митингам, их проведение будет согласовываться с правоохранительными органами.

В конце прошлого года Мосгордума приняла закон, обязывающий столичных и муниципальных парламентариев согласовывать встречи с избирателями как и митинги. Без уведомления городских властей можно проводить только собрания.

