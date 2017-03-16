Комитет Госдумы одобрил идею согласования встреч депутатов с избирателями

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающий депутатов извещать власти о встречах с избирателями. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 2 февраля. Его автором стала член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия»), среди соавторов — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.

Законодатели предлагают регулировать встречи парламентариев с гражданами, в том числе региональных и муниципальных, в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Действующее законодательство не регламентирует проведение такого рода мероприятий.

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Белых, комментируя законодательную инициативу, отметила, что документ направлен на обеспечение безопасности и не нарушает права граждан. Нормы законопроекта, по ее словам, касаются массовых общественно-политических мероприятий в форме митинга и шествия, которые проходят с участием большого количества людей на открытых площадях. Документ не распространяется на гайдпарки, а также на проведение одиночных пикетов, собраний внутри помещений и на придомовых территориях.

8 февраля сообщалось, что власти Петербурга приравняли встречи депутатов городского Законодательного собрания к митингам, их проведение будет согласовываться с правоохранительными органами.

Принятые поправки стали реакцией городских властей на прошедшую 28 января акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви на Марсовом поле. Заявка на митинг была отклонена Смольным, поэтому в итоге была организована как встреча с депутатами заксобрания. Пришли на нее около двух тысяч горожан.

В конце 2016 года Мосгордума приняла закон, обязывающий столичных и муниципальных депутатов согласовывать встречи с избирателями как митинги. Без уведомления городских властей можно проводить только собрания.