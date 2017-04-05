Госдума поддержала приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов извещать власти о встречах с избирателями. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 5 апреля.

Документ, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента 2 февраля, определяет, что встреча парламентария со своими избирателями является публичным мероприятием. Его автором стала член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия»), среди соавторов — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.

Согласно проекту закона депутат должен подать в соответствующие органы уведомление об уличной встрече не ранее чем за 10 дней до мероприятия и не позднее чем за семь дней до него. В соответствии с действующим законодательством, организатор публичного мероприятия должен подать такое заявление не ранее чем за 15 дней, и не позднее 10 дней до мероприятия.

На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах нормы закона распространяться не будут.

16 марта комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления одобрил идею согласования встреч депутатов с избирателями.

8 февраля сообщалось, что власти Петербурга приравняли встречи депутатов городского законодательного собрания к митингам, их проведение будет согласовываться с правоохранительными органами.

В конце 2016 года Мосгордума приняла закон, обязывающий столичных и муниципальных депутатов согласовывать встречи с избирателями как митинги. Без уведомления городских властей можно проводить только собрания.