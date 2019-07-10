Оппозиционные кандидаты провалились до начала выборов в Мосгордуму

Более 20 представителей системной и несистемной оппозиции снялись с выборов в Мосгордуму из-за недобора подписей и вынуждены были признать поражение, так и не вступив борьбу. Таким мнением поделились эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в посвященном предстоящей кампании докладе, передает ТАСС.

По мнению специалистов, намерение оппозиции продемонстрировать массовый общественный протест через сбор подписей «завершилось унизительным провалом».

«Попытка шантажировать столичные власти через открытые письма либеральной общественности с призывом зарегистрировать всех вне зависимости от успешности сбора подписей мало сочетались с бравурными заявлениями кандидатов о высоком уровне поддержки и хорошем темпе заполнения подписных листов», — говорится в материале.

Авторы доклада подчеркнули, что высокий уровень медийной поддержки едва ли соотносился с реальным общественным интересом. Также отмечается, что в целом число кандидатов, сдавших необходимое количество подписей, выросло по сравнению с 2014 годом. По словам экспертов, это свидетельствует о росте открытости выборов.

Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля — каждому следовало набрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

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