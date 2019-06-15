Глава фонда «Вера» отказалась от выборов в Мосгордуму из-за критики

Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму, чтобы не конкурировать с другими оппозиционными кандидатами и не слышать упреков со стороны единомышленников. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что после того, как два месяца назад приняла решение участвовать в выборах, столкнулась со шквалом критики в свой адрес и в адрес фонда. По словам Федермессер, некоторые люди обвиняли ее в том, что ее организация теперь получает деньги из бюджета, и поэтому она «перестала озвучивать властям правду». Другие утверждали, что женщина якобы собирается «грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ». Третьи искали источники ее заработка и называли ее «коллаборантом».

«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени. Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное — лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», — написала благотворительница.

Федермессер добавила, что чувствует себя выбитой из колеи, эмоционально вымотана и не готова «к такому объему лжи и грязи в свой адрес», поэтому «уступает [дорогу] тем, кто сильнее», и привела в пример юристку Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Нюта Федермессер подавала документы о своем выдвижении в Мосгордуму 7 июня. Она собиралась избираться 43-м округе, в состав которого входят Арбат, Хамовники и Пресненский районы. Там же выдвигаются Соболь и экс-глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.

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