Опубликовано видео c Симоньян после встречи с Соболь

Видео: Эхо Москвы / YouTube

Видеозапись, на которой главный редактор RT Маргарита Симоньян пытается покинуть студию радиостанции «Эхо Москвы» после встречи с юристкой «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовью Соболь, была опубликована на YouTube-канале станции.

Симоньян пришла в эфир передачи «Все сложно», которую ведет Маша Майерс. Сразу после окончания программы гостья собиралась встать, но не смогла. Майерс предложила ей помощь, однако через несколько секунда главный редактор RT все-таки встала из-за стола сама. «Поеду я, конечно, к врачу. Может меня, пожалуйста, кто-то провести до машины?» — обратилась она к ведущей.

Вечером 6 июня в здании офиса радиостанции Симоньян встретила юристка ФБК Соболь. Она стала задавать вопросы, связанные с последним расследованием фонда о мэрии Москвы. Симоньян отказалась от общения. Соболь снимала все на камеру.

Позднее в тот же день Симоньян, которая находится на 18 неделе беременности, была госпитализирована. Она отметила, что решила пока остаться под присмотром медиков из-за угрозы выкидыша.

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