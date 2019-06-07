Стали известны подробности госпитализации беременной Симоньян

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян раскрыла подробности госпитализации. Об этом она рассказала в интервью «Интерфаксу».

«Не знаю, [насколько все серьезно], врачи сказали, что надо оставаться в больнице», — призналась Симоньян. Она заявила, что ближайшие сутки останется под присмотром медиков. По ее словам, существует угроза дальнейшего развития плода, поскольку главный редактор RT находится на 18 неделе беременности.

6 июня Telegram-канал «RT на русском» сообщил о госпитализации беременной Симоньян после встречи с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».

Соболь задавала ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимала происходящее на камеру. Позднее она выложила видеозапись в Twitter.

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