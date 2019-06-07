Соловьев отреагировал на причины госпитализации Симоньян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал действия юристки Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, якобы после конфликта с которой главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», — заявил он.

Кроме того, сотрудникам радиостанции «Эхо Москвы» следовало лучше позаботиться о комфорте своего гостя, считает Соловьев. «А они, уверен, в том или ином виде, по крайней​ мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации», — заключил он.

Ранее 7 июня Симоньян рассказала об угрозе прерывания беременности. Она заявила, что ближайшие сутки останется под присмотром медиков.

6 июня Telegram-канал «RT на русском» сообщил о госпитализации беременной Маргариты Симоньян после встречи с Любовью Соболь на «Эхе Москвы». Соболь задавала ей вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина и снимала происходящее на камеру. Позднее она выложила видеозапись в Twitter.

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