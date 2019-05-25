Соловьев встретился с противником храма в Екатеринбурге и показал ему «бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев, который назвал бесами противников храма в Екатеринбурге, встретился с пообещавшим ударить его активистом Антоном Дербеневым. Беседа состоялась в Москве, пишет URA.RU.

По словам Соловьева, встреча прошла спокойно, рукоприкладства не было. «Я показал тех, кого считаю бесами, указал их на фото и видео», — добавил он.

Дербенев, в свою очередь, заявил, что разговор с журналистом был насыщенным, однако раскрывать детали беседы не стал, пообещав это сделать позднее.

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16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. В ответ Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

13 мая в Екатеринбурге начался стихийный митинг против возведения храма на месте сквера. Активисты требовали сохранения зеленой зоны в центре города. Позже президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди екатеринбуржцев. В результате 74 процента опрошенных выступили против строительства объекта.

После публикации итогов опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал исключить сквер из списка возможных мест для возведения объекта. В ответ Соловьев заявил, что проведение опроса среди жителей может привести к неприятным последствиям для всей России.

Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется возвести к 2023 году, к празднованию 300-летию Екатеринбурга. Из-за возмущения местных жителей работы неоднократно переносились.

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