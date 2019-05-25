Соловьев встретится с обещавшим ему леща противником храма в Екатеринбурге

Назвавший бесами противников храма в Екатеринбурге журналист Владимир Соловьев предложил встретиться активисту Антону Дербеневу, который пообещал отвесить ему леща. Об этом екатеринбуржец написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня днем встречаюсь с господином Соловьевым, в центре Москвы, в ресторане "Похухоль". Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом. Рассчитываю на порядочность Владимира, что не буду потоптан ногами его фанатов или облит зеленкой. В случае оного прошу считать меня рыцарем джедай и красным командиром, а вспоминать песней про Варяг до хрипоты души», — говорится в посте.

16 мая Соловьев в программе «Полный контакт» на радио «Вести FM» назвал бесами противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге.

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«Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — подчеркнул он, размышляя об участниках протестных акций. «Мне очень интересно знать, что они уже с криком "Мы не бесы!" в балаклавах — можешь себе представить, да?» — обратился Соловьев к своей соведущей.

По его словам, ранее на место, где планируется построить храм, «20 тысяч человек пришли на крестный ход». «Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов», — считает он.

В ответ Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Стихийный митинг против строительства храма на месте городского сквера в Екатеринбурге начался 13 мая. Активисты требовали сохранения зеленой зоны в центре города. Полиция задержала более 20 человек. Президент Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей, и 74 процента екатеринбуржцев выступили против возведения храма в сквере.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после появления итогов опроса признал, что место для строительства выбрали неправильно.

Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется возвести к 2023 году, к празднованию 300-летию Екатеринбурга. Из-за возмущения местных жителей работы неоднократно переносились.

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