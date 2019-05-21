Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Вести FM / YouTube

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил в эфире передачи «Полный контакт», что готов приехать в Екатеринбург, чтобы выступить перед противниками строительства православного храма на месте сквера. Запись доступна на YouTube-канале радиостанции «Вести FM».

Во время эфира Соловьев отвечал на вопрос слушателя, поинтересовавшегося, почему ведущий выступает за строительство храма. Назвав обратившегося бесом, журналист агрессивно заявил: «А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать — знай: вижу тебя насквозь, еще приеду в Ебург вас, чертей, гонять!»

Позднее Соловьев заметил, что будет биться с соперниками в суде. «С радостью, коль судьба моя — изгонять бесов», — добавил он.

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Ранее ведущий уже называл активистов, которые требуют от властей не застраивать городской сквер, бесами и одержимыми. Он полагает, что этот протест является спланированным.

Стихийный митинг против строительства храма на месте городского сквера начался 13 мая. Активисты требовали сохранения зеленой зоны в центре города. Полиция задержала уже более двух десятков человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал действия силовиков.

Позднее строительство храма было приостановлено. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая забор вокруг площадки, предназначенной для фундамента здания, начали демонтировать. Восстановлением сквера займется Фонд святой Екатерины, а мэрия Екатеринбурга соберет от граждан предложения о новых площадках для храма. После сбора данных городская администрация проведет голосование.

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