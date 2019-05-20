В Екатеринбурге восстановят сквер и проведут голосование

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге начала входить в конструктивное русло. Глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев сообщил, что забор вокруг площадки в сквере, где приостановлено строительство храма, будет в ближайшее время демонтирован. Фонд также займется восстановлением сквера, вытоптанного в ходе прошедших протестных акций.

Кроме того, мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений жителей города по возможным площадкам строительства храма Святой Екатерины. Как следует из заявления вице-мэра города Екатерины Куземки, обращения будут собираться в течение 10 дней через специальную форму на сайте мэрии. После чего пройдет голосование, в ходе которого «жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», говорится в сообщении властей.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил на встрече с депутатами, что, кроме спорного сквера у театра драмы, в число возможных площадок также войдут сквер за стадионом «Динамо», недостроенная гостиница у цирка и площадка на пруду.

Проект строительства собора Святой Екатерины реализуется уже 10 лет. Все это время идет дискуссия о месте возведения храма, которое менялось уже трижды. Первоначальная площадка – площадь Труда - была выбрана как историческая (именно здесь при основании города в 1723 году был заложен храм святой Екатерины, полностью уничтоженный большевиками в 1930-х годах). Но место оказалось занято любимым горожанами фонтаном «Каменный цветок». Тогда застройщики предложили отсыпать остров на реке Исеть и построить «Храм-на-Воде». Аргументом против была исторически сложившаяся в этом месте панорама – кинотеатр «Космос» и памятник конструктивизма стадион «Динамо». После был объявлен конкурс, на который было выставлено несколько свободных площадок, а также проведены общественные слушания в интернете и опрос ВЦИОМ. Результаты показали, что более 40% жителей Екатеринбурга выступают за строительство храма в сквере у театра Драмы.

Сомнений в том, что городу нужен храм, ни у кого, включая протестующих, нет. В настоящее время, в Екатеринбурге насчитывается всего 42 действующих церкви разной вместимости при том, что население Екатеринбурга превышает 1,5 млн человек. По данным Левада-Центра, на главные христианские праздники в храмы приходят 14 процентов россиян. В случае с Екатеринбургом это более 210 тысяч человек или 5000 человек на одну церковь. При том, что даже у Храма на крови, крупнейшего в Екатеринбурге, расчетная вместимость всего 1910 человек, а большинство остальных в разы меньше.

Нынешний проект храма — третий. Строительство финансирует Фонд Святой Екатерины, среди соучредителей которого — два крупнейших мецената региона: Игорь Алтушкин («Русская медная компания») и Андрей Козицын («Уральская горно-металлургическая компания»). Кроме них участие в фоне также принимает и другой крупный Уральский бизнес: группа «Синара», «Сима-ленд» и «Уралмашзавод».

