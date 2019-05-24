Соловьев назвал ошибкой решение власти прислушаться к людям в Екатеринбурге

Ведущий программы «Полный контакт» Владимир Соловьев назвал «гигантской ошибкой власти» проведение опроса ВЦИОМ по поводу строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге. Запись утреннего эфира от 23 мая опубликована на сайте радиостанции «Вести FM».

«Я вот смотрю на все происходящее и понимаю, что вчера была совершена гигантская ошибка. Я считаю, что давно власть не совершала таких ошибок», — отметил он. По словам ведущего, заданные респондентам вопросы можно определить как «классику манипулятивного опроса». «Измерять температуру в момент болезни, измерять в перегретом обществе отношения, когда, вежливо говоря, были идеально неравные условия», — пояснил Соловьев.

Он отметил, что «навальнята и им подобные сейчас празднуют победу». Проведение опроса он сравнил с «открытием ящика Пандоры». «Совершенно очевидно, что теперь в стране вообще ничего никто никогда не сможет так просто строить, потому что подорвано доверие к самой процедуре местных согласований», — заключил ведущий.

Соловьев также посчитал, что действия властей Свердловской области и Екатеринбурга могут привести к неприятным последствиям для всей России. «То есть мы хотим потерять страну? Ну что же, тогда я понимаю, что происходит. А если мы не хотим потерять страну, тогда я не понимаю, что происходит», — делает он вывод.

Ранее Соловьев неоднократно выступал против митингующих в Екатеринбурге. Он называл бесами противников строительства православного храма, а сам протест — хорошо спланированным.

ВЦИОМ опубликовал итоги опроса 22 мая. Более половины жителей Екатеринбурга (74 процента) выступили против строительства храма в городском сквере, 18 процентов опрошенных выступили против строительства храма в городе вообще.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после появления итогов опроса признал, что место для строительства выбрали неправильно, так как не было учтено мнение местных жителей. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма.

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