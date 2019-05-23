Соловьев отказался от дуэли после слов о противниках храма в Екатеринбурге

Телеведущий Владимир Соловьев заявил RNS, что не будет участвовать в дуэли, предложенной ему краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым из-за слов о противниках строительства храма в Екатеринбурге.

«Как только вы кому-нибудь говорите "да", у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться. Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут», — сказал Соловьев.

По его мнению, вызов на дуэль объясняется желанием Гурьева прославиться. Он добавил, что «это хорошо известная технология», в рамках которой человек выбирает знаменитость и предпринимает в отношении нее «весь набор этих действий». «Видите, все наши СМИ с радостью эту тему подхватили, так что технология работает», — отметил ведущий.

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«Этот человек себя называет "человек-пельмень". В следующий раз мне отвечать "человеку-колбаске", "человеку-бородинскому хлебушку", "человеку-торшеру"? Тортик Наполеон у нас в третьей палате... Бесноватые же всегда есть, но я с кем буду разбираться — с кастрюлькой, в которой варится пельмень? "Человек-пельмень" — ему нужна психиатрическая помощь», — заключил Соловьев.

Ранее 23 мая краснодарский журналист Гурьев опубликовал в блоге «Яндекс. Дзена» под названием «Человек-пельмень» обращение, в котором вызвал Соловьева на дуэль за оскорбление народа. По его мнению, телеведущий позволяет себе называть людей бесами, поскольку ему «никто никогда не давал крепко по заду».

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