Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа. Свое открытое обращение он опубликовал в сети.

«Ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество», — заметил Гурьев. По его мнению, Соловьев позволяет себе подобные высказывания, так как ему «никто никогда не давал крепко по заду».

Автор письма позволил ведущему выбрать формат поединка. При этом он предположил, что Соловьев либо проигнорирует обращение, либо вызовет его в эфир. Гурьев заранее отказался от диалога. «Я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — заключил он.

Журналист пояснил, что Соловьев не заслуживает уважительного отношения, так как является «поверхностным и примитивным» пропагандистом, деятельность которого не интересует думающих членов общества. «Я простой российский журналист. Но надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие», — заметил Гурьев. В финале письма он назвал Соловьева бесом и призвал его «не затягивать с сатисфакцией».

Ранее Соловьев назвал активистов, выступающих против строительства храма в екатеринбургском сквере, одержимыми и бесами. Позднее он выразил готовность приехать в город и «биться» с ними.

Стихийные акции протеста в Екатеринбурге привели к тому, что строительство храма в центре города приостановили. Администрация области решила провести опрос горожан по этому вопросу. Исследование ВЦИОМ показало, что 74 процента жителей Екатеринбурга недовольны выбранным для застройки местом. Еще 18 процентов выступили против факта строительства храма.

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