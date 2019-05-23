Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

В Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 мая.

Комментируя результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому большинство жителей Екатеринбурга против строительства собора в центре города, представитель Кремля констатировал: «Опрос есть опрос».

«Как дальше будут приниматься решения — здесь мы не можем вмешиваться, все-таки давайте согласимся, что это абсолютно прерогатива региональных и городских властей», — заключил он.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что место для строительства было выбрано неудачно, мнение местных жителей не было учтено. Он заявил, что будет выбрана новая площадка.

Массовые акции протеста начались 13 мая. В последующие дни митингующие прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер. Завершение строительных работ предполагалось в 2023 году, к юбилею города.

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