Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.

В сообщении говорится, что голосование проводилось при «обострении ситуации», когда у сторон не было «возможности представить аргументы», и поэтому отражает не «действительное положение дел», а «недавнюю перегретость» общества. На итоги также оказала влияние недоинформированность местных жителей относительно проекта строительства храма, включающего в себя благоустройство сквера и городской набережной, отмечает епархия. «Потому городскому сообществу пока сложно составить объективное мнение о проекте», — сказано в заявлении.

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что более половины жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. При этом 18 процентов респондентов высказались против строительства храма в городе вообще. С тем, что собор должен быть построен в сквере в соответствии с разработанным проектом, согласились только семь процентов опрошенных. Власти города готовятся провести собственный опрос.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!