В Екатеринбурге поищут сторонников строительства храма после опроса ВЦИОМ

Итоги опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Екатеринбурге в связи с планами построить храм святой великомученицы Екатерины в городском сквере, признали нерешающими. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, власти города готовятся провести собственный опрос и призывают не «раздергивать» жителей другими исследованиями. Высокинский отметил, что опрос администрации находится на стадии подготовки.

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что более половины жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. При этом 18 процентов респондентов высказались против строительства храма в городе вообще. С тем, что собор должен быть построен в сквере в соответствии с разработанным проектом, согласились только семь процентов опрошенных.

Акции протеста против строительства собора святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

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