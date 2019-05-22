Губернатор оценил результаты опроса о храме в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить сквер у театра драмы в Екатеринбурге из списка возможных мест для строительства храма святой великомученицы Екатерины. Такое решение он принял после опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, результаты исследования ВЦИОМ показали, что при выборе места для строительства храма допустили ошибки, поскольку «не было в полной мере учтено мнение горожан». Он предложил выбрать более подходящее место для возведения собора, о котором «давно мечтают православные жители Екатеринбурга».

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — заключил Куйвашев.

Ранее исследователи ВЦИОМ выяснили, что более половины жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. При этом 18 процентов респондентов высказались против строительства храма в городе вообще. С тем, что собор должен быть построен в сквере в соответствии с разработанным проектом, согласились только семь процентов опрошенных.

Акции протеста против строительства собора святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

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