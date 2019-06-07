Главред «Эха Москвы» извинился перед Симоньян

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения главе RT Маргарите Симоньян и пожелал ей скорейшего выздоровления. Свое высказывание в ее адрес он опубликовал в личном Telegram-канале.

Венедиктов также извинился перед слушателями, которые не смогли прослушать передачу «Все сложно». Он пояснил, что их ожидания были обмануты. «Я сожалею», — заключил главред «Эха Москвы».

Накануне, 6 июня стало известно, что юристка «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь встретила Симоньян в редакции радиостанции и задала ей несколько вопросов, касающихся деятельности Сергея Собянина. После этого беременную Симоньян госпитализировали. Позднее медики оставили ее в больнице из-за угрозы выкидыша.

Супруг главы RT Тигран Кеосаян намерен обратиться к юристам по этому поводу. Он назвал произошедшее «цирком шапито», но уточнил, что Симоньян чувствует себя хорошо.

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