Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам

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Тигран Кеосаян

Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Кеосаян назвал случившееся «цирком шапито» и осудил действия Соболь. «Если это оппозиция, то тогда я член Коммунистической партии СССР. Хамки необразованные и истерички», — сказал он.

Режиссер также добавил, что его супруга чувствует себя нормально, и врачи делают все необходимое для помощи ей.

6 июня сообщалось, что Симоньян была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности. Это произошло после того, как Соболь встретила ее в коридоре радиостанции «Эхо Москвы». Она задала ей несколько вопросов о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Позднее Соболь опубликовала запись разговора в Twitter.

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