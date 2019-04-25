Симоньян предрекла мусульманскую Россию с президентом Хабибом Нурмагомедовым

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала четыре причины, по которым России стоит давать «гражданство для всех русских». Одним из аргументов стала исламизация России. Свое мнение она изложила в Telegram.

По словам Симоньян, «если ничего не менять», что к 2040 году Россия станет «совершенно другой страной».

«Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов», — предложила она.

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Симоньян отметила, что и против Нурмагомедова ничего не имеет, однако хотела бы сохранить своим детям родину в культурном ментальном и религиозном виде такой, какой она ее знает — «светской страной, где процветает множество конфессий и этносов». Это возможно благодаря тому, что православные русские позволяют поддерживать этот статус-кво, полагает она.

Ранее Москва упростила выдачу паспортов России жителям Донбасса. В ответ на это действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса. В штабе избранного главы государства Владимира Зеленского меру признание Россией «ответственности в качестве государства-оккупанта».

Украина считает Россию ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны. В феврале 2018 года государство приняло закон, согласно которому Россия официально признается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

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