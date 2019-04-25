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Симоньян предрекла мусульманскую Россию с президентом Хабибом Нурмагомедовым

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Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала четыре причины, по которым России стоит давать «гражданство для всех русских». Одним из аргументов стала исламизация России. Свое мнение она изложила в Telegram.

По словам Симоньян, «если ничего не менять», что к 2040 году Россия станет «совершенно другой страной».

«Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов», — предложила она.

Симоньян отметила, что и против Нурмагомедова ничего не имеет, однако хотела бы сохранить своим детям родину в культурном ментальном и религиозном виде такой, какой она ее знает — «светской страной, где процветает множество конфессий и этносов». Это возможно благодаря тому, что православные русские позволяют поддерживать этот статус-кво, полагает она.

Ранее Москва упростила выдачу паспортов России жителям Донбасса. В ответ на это действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса. В штабе избранного главы государства Владимира Зеленского меру признание Россией «ответственности в качестве государства-оккупанта».

Украина считает Россию ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны. В феврале 2018 года государство приняло закон, согласно которому Россия официально признается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

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