Главного редактора RT обидела зарплата коллеги в 15 тысяч долларов

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что испытала досаду, узнав о высоком заработке своего коллеги Олега Кашина. В своем Telegram-канале она уточнила, что в 2006 году ее зарплата составляла меньшую сумму — 270 тысяч рублей.

Симоньян поделилась с читателями высказыванием Кашина из его онлайн-стрима. Журналист сообщил, что 13 лет назад его ежемесячный доход достигал 15 тысяч долларов (по курсу того времени — около 390 тысяч рублей).

«Вот так с досадой узнаешь, что родное государство всегда ценило тебя меньше, чем Олега Кашина, например», — прокомментировала слова коллеги главред RT.

По воспоминаниям Симоньян, ее заработка долгое время не хватало даже на ипотечные взносы, и она была вынуждена снимать «двушку с вонючим подъездом». Финансовое положение улучшилось лишь после запуска программы «Железные леди», которую она вела вместе с Тиной Канделаки.

«Как говорит мой четырехлетний сын, "я обиделся, и это навсегда!"» — заключила Симоньян.

Симоньян занимает пост главного редактора RT с 2005 года. С конца 2013-го она совмещает эту должность с руководством информационным агентством «Россия сегодня».

Олег Кашин до 2005 года был корреспондентом газеты «Коммерсантъ», позднее сотрудничал с «Известиями» и журналом «Эксперт». Через несколько лет вернулся в «Коммерсантъ», где проработал до 2012 года.

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