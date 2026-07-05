Украинский проект DeepState признал взятие Гуляйполя ВС России

Украинский аналитический проект DeepState признал взятие Гуляйполя в Запорожской области силами Вооруженных сил (ВС) России и отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от города. Об этом свидетельствуют данные открытой карты ресурса.

При этом аналитики датировали потерю города ВСУ только 27 июня. Также DeepState признал продвижение ВС России к северо-западу от города в районе населенных пунктов Зеленое и Святопетровка.

28 декабря 2025 года Минобороны России официально сообщило о взятии под контроль Гуляйполя. В тот же день подразделения группировки «Центр» ВС России взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в Донецкой Народной Республике. Киев официально не признал потерю Гуляйполя.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил о прорыве ВС России в районе подконтрольного Киеву Орехова в Запорожской области. Он отметил, что положение ВСУ у Орехова, несмотря на пополнения, ухудшается день ото дня.