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00:49, 1 июля 2026Россия

Военблогер Подоляка сообщил о прорыве ВС России в Запорожской области

Подоляка: ВС России прорвались в районе Орехова Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались в районе Орехова в Запорожской области, что стало клином в тылу населенного пункта. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка, его слова приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Сегодня Лесное и Ровное. Там все прочно, это мощнейший клин в тыл Орехова», — сказал Подоляка.

Он отметил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехова, несмотря на пополнения, ухудшается день ото дня.

Ранее президент России Владимир Путин отверг предложение Украины ограничить зону боевых действий четырьмя регионами: Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Глава государства подчеркнул, что главная задача России — освобождение Донбасса и Новороссии.

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