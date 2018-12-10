Отремонтированная дача Захаровой появилась в эфире НТВ

Семья российского дипломата Марии Захаровой поучаствовала в телепередаче «Дачный ответ» на НТВ. Команда проекта построила на их участке новый дом и обставила его антикварной мебелью, что неоднозначно было воспринято зрителями. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

В начале передачи Захарова посетовала, что на семейной даче не хватает веранды или зимнего сада. По ее словам, она и ее родственники мечтают о такой пристройке уже много лет.

Сотрудники «Дачного ответа» построили на участке Захаровой отдельно стоящий дом с балконом, камином и стеклянной галереей и оборудовали его «умными» датчиками света и нагрева пола. В оформлении использована антикварная мебель. Официальный представитель МИД осталась довольна: она назвала дом «путешествием в свою мечту».

В сети обратили внимание на выпуск передачи и принялись обсуждать целесообразность участия сотрудницы министерства в подобных проектах.

«Жители российских бараков рады за Марию Захарову и за помогающий "нуждающимся" людям "Дачный ответ"!!!» — иронически отметилпользователь Twitter Сергей Смирнов. Один из юзеров назвал новый дом Захаровых попыткой коррумпировать сотрудницу МИД.

Пользователь Татьяна Нильсен предложила съемочной команде отремонтировать дом пенсионерки, которой не хватало дров для отопления. Еще один комментатор предложил обустроить уборную премьер-министра России: «Антикварный унитаз с Атлантиды, и небольшой домик типа дворца вокруг туалета», — охарактеризовал он проект.

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Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале порадовалась за Захарову. Симоньян заметила в кадре поздравительную открытку, которую она высылала Захаровой в 2015 году.

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