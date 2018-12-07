Участница «Пацанок» пожаловалась на постановочность шоу

Участница телешоу «Пацанки» Ксения Милас заявила, что реалити является постановочным. В своем Instagram девушка пояснила, что сюжет передачи целиком зависит от сценаристов и монтажеров, а не от самих участниц.

Милас уточнила, что на самом деле никакого перевоспитания «пацанок» в «леди» не происходит. «Обнуляйте все, что вы видели!» — обратилась она к зрителям. Свой пост Милас сопроводила видеозаписью, где одна из участниц шоу радуется ее уходу.

По словам Милас, она давно планировала покинуть реалити по личным причинам, но руководитель проекта «Пацанки» уговаривала ее продолжить участие. «Я согласилась при условии того, что на выгоне меня отправят домой», — пояснила Милас.

В итоге девушке пришлось уйти с проекта «по-английски». После выхода серий она обнаружила, что с помощью монтажных склеек она представляется зрителям трусихой, испортившей проект.

Милас заявила, что сотрудники телеканала «Пятница» вырезали ее большой монолог о нежелании лгать, в отличие от остальных участниц. «Также обманывать, что стану Леди, обманывать о своей ориентации, хотя все финалистки такой же ориентации, как и я», — написала девушка. Она является открытой лесбиянкой.

Ранее стало известно, что две участницы вьетнамской версии шоу «Холостяк» покинули шоу и стали парой. С тех пор девушки неразлучны.

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