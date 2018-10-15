Сбежавшие с «Холостяка» лесбиянки стали парой

Участницы вьетнамской версии шоу «Холостяк» сбежали от героя программы и стали парой. Об этом сообщает NextShark.

В интервью изданию продюсер шоу Ан Тран (Anh Tran) рассказал, что покинувшие церемонию роз девушки Минь Тху (Minh Thu) и Трух Нху (Truc Nhu) начали встречаться в реальной жизни.

«Они покинули шоу и с тех пор не расставались. Мы выполнили наше обещание о том, что двое людей найдут любовь на проекте», — заявил Тран.

В одной из последних серий шоу участница Минь Тху осталась без розы от холостяка — это означало, что ей необходимо было покинуть проект. Однако перед уходом девушка обратилась к другой претендентке Трух Нху и предложила ей уйти вдвоем.

Отрывок этой церемонии быстро набрал вирусную популярность во Вьетнаме и по всему миру. Продюсер шоу Ань-Ту Нгуен (Anh-Thu Nguyen) назвал момент ухода участниц впечатляющим. Он гордится тем, что программа спровоцировала обсуждение проблем представителей ЛГБТ-сообщества в стране.

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