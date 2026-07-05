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16:42, 5 июля 2026Россия

Жители российского поселка увидели фаер-шоу с участием загоревшегося электросамоката

Электросамокат вспыхнул во дворе жилого дома в поселке Плодородное и устроил фаер-шоу
Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Вечером во дворе жилого дома в поселке Плодородное, расположенном в Краснодарском крае, вспыхнул электросамокат и устроил фаер-шоу. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

В припаркованном поблизости автомобиле в тот момент находился мужчина. Он успел быстро среагировать, выйти из машины и откатить горящий электросамокат в сторону, чтобы возгорание не перенеслось на другие объекты.

Отмечается, что мужчина, как и припаркованный рядом автомобиль, не пострадал. Искрящийся электросамокат удалось откатить подальше от остальных машин. Ни в одном из припаркованных вблизи транспортных средств сигнализация не сработала.

Из-за частых нарушений правил дорожного движения и случаев технических неполадок власти ряда российских регионов ввели ограничения на передвижения такого рода транспортных средств. Полный запрет на использование утвердили в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах, Солнечнодольске и Изобильном.

Локальные ограничения также начали действовать в ряде подмосковных городов. В Москве и других городах созданы многочисленные «медленные зоны», а скорость всех прокатных самокатов снижена до 20 километров в час.

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