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17:03, 5 июля 2026Спорт

Губерниев охарактеризовал стиль игры сборной Парагвая двумя словами

Губерниев назвал стиль игры сборной Парагвая позорной войнушкой
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: James Lang / IMAGN IMAGES via Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев двумя словами охарактеризовал стиль игры сборной Парагвая на ЧМ-2026. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. То, что делали парагвайцы — это грязь. Самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Победил футбол, а "войнушка" Парагвая оказалась позорной», — заявил Губерниев.

Сборная Франции обыграла парагвайцев в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол в игре с пенальти забил форвард Килиан Мбаппе.

Ранее вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение Мбаппе. После матча Хиль подошел к французскому нападающему, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка. В свою очередь, 27-летний француз обвинил парагвайцев в грязной игре.

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