Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы

В центре Москвы в несогласованной акции оппозиции, связанной с выборами в Мосгордуму, приняли участие около тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России в воскресенье, 14 июля.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — также говорится в сообщении.

В соцсетях была ранее распространена информация о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере встречи с избирателями оппозиционных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке их подписных списков было обнаружено более 10 процентов брака, что означает снятие их кандидатур с выборов. После этого оппозиционеры заявили, что будут оспаривать результаты проверки.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отмечали, что власти города не оповещены о проведении акции, и предупреждали, что за призывы и непосредственное участие в подобном мероприятии может грозить ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что власти Москвы согласовали два митинга на проспекте Сахарова, посвященных предстоящим выборам в Мосгордуму. Первое мероприятие состоится в субботу, 20 июля, с 14:00 до 16:00, второе — в воскресенье, 21 июля, с 14:00 до 16:30. Планируется, что на акциях будет присутствовать до 15 тысяч и 10 тысяч человек соответственно.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!