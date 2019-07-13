Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Специалисты обнаружили более 10 процентов брака в подписях, собранных кандидатами. Отказ также могут получить остальные кандидаты-самовыдвиженцы по этому округу.

Всего Мосгоризбирком может отказать в регистрации двенадцати кандидатам по 43-му округу, в том числе бывшему лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и музыканту Сергею «Пауку» Троицкому. У всех было обнаружено больше бракованных подписей, чем установлено порогом.

Таким образом, в выборах в Мосгордуму по 43-му округу будут участвовать три кандидата — представители партий КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которым по закону не требуется собирать подписи.

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