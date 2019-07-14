В Москве начали задерживать участников несогласованной акции

В центре Москвы задержали более 25 участников несогласованной акции, связанной с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали», — сказано в сообщении ведомства. По данным Ruposters, сотрудники правоохранительных органов перешли к активным действиям после того, как активисты начали устанавливать палатки у здания с целью остаться на ночь.

Полиция также задержала нескольких организаторов акции. Оппозиционер Илья Яшин написал в Twitter-аккаунте, что кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина находятся в автозаке.

Днем столичное управление МВД заявило, что в акции приняли участие около тысячи человек.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

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