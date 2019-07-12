За кандидатов в Мосгордуму собрали подписи «мертвых душ»

Некоторые кандидаты в депутаты Мосгордумы предоставили подписи избирателей, которые уже умерли. Об этом агентству РИА Новости сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается», — сказал он. По словам Реута, в случае подтверждения Мосгоризбирком признает такие подписи недействительными, после чего «будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление».

В начале июля кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков заявил о том, что его ущемляют в правах и проверяют тщательнее остальных. Также Гудков пожаловался на недопуск к проверке подписей его оппонента по округу Романа Бабаяна. В Мосгоризбиркоме расценили слова кандидата как провокацию.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов. Выборы в столичный парламент запланированы на 8 сентября.

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