Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь. Он находился в нетрезвом состоянии и угрожал сотруднику за стойкой регистрации. По данным телеканала, музыкант оскорблял работника и ударил его.

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались сажать Троицкого в самолет и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Пауку вернули деньги за билет за исключением сервисного сбора.

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