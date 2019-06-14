Паук из «Коррозии металла» снова устроил пьяную езду

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (известен под псевдонимом Паук) задержали за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 14 июня.

Отмечается, что полицейские остановили пьяного музыканта в подмосковных Мытищах. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и не стал признавать свою вину. Теперь рокеру грозит административный арест от 10 до 15 суток.

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В феврале стало известно, что Троицкого задержала полиция и доставила в Измайловский суд. Тогда артист связал случившееся с его выступлением в клубе Rock House 16 декабря прошлого года. Он заявил, что администрация площадки заставляла торговать его спайсами и клеем, а также осталась недовольна его костюмом, напоминающим форму вермахта. Троицкий добавил, что клуб не заработал денег, поэтому «крышующий их человек из ФСБ напрягся».

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник коллектива.

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