Паука из «Коррозии металла» задержали за зигу

Лидера трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как Паук, задержали в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 16 октября, в Facebook сообщил пользователь сети Александр Килимник.
«Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове», — подписал он публикацию. Он также разместил фотографию из полицейского отделения.
Один из комментаторов написал, что причиной задержания стали дебош и «поднятая правая рука» (вероятно, речь идет о нацистском приветствии).
В октябре 2016-го стало известно, что Паука приговорили к 10 месяцам тюрьмы в Черногории. Его обвинили в поджоге дома, в котором он отдыхал по приглашению хозяев, а также в побеге с места преступления.
«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник коллектива.