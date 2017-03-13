Лидер «Коррозии металла» потребует от Черногории денежную компенсацию

Лидер российской трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу Паук намерен отсудить у Черногории, где его осудили за поджог дома, компенсацию, размер которой может составить десятки тысяч евро. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила РИА Новости дочь музыканта Екатерина Троицкая.

«Он намерен добиваться возмещения ущерба. Делом занимается его адвокат в Черногории», — сказала Троицкая. При этом она допустила, что прокуратура может обжаловать оправдательный приговор.

В настоящее время Троицкий находится в России, он готовится к продолжению концертной деятельности. Кроме того, по словам дочери, музыкант планирует выпустить книги-мемуары, поскольку «в тюрьме он написал около двух тысяч страниц». «Он также занимается различными арт-проектами на основе художественных материалов в своем исполнении, сделанных во время заключения», — добавила она.

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6 марта Троицкий выложил открытое письмо, в котором высказал «дикий респект» за содействие его побегу из черногорской тюрьмы. Он также поблагодарил друзей и поклонников за присланные ему деньги, посылки и письма. В посольстве России в Черногории заявили, что Паук не совершал побега. «По нашей информации, он был освобожден из тюрьмы и еще 1 марта вылетел из Черногории в Москву», — отметили в дипломатическом представительстве.

В октябре 2016-го Троицкого приговорили в Черногории к 10 месяцам тюрьмы. Музыканта обвинили в поджоге дома, в котором он отдыхал по приглашению хозяев, а также в побеге с места преступления. Он отбывал наказание в тюрьме в городе Спуж.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник КМ.