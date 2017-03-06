Паук высказал «дикий респект за содействие побегу» из черногорской тюрьмы

Лидер российской трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу Паук выложил открытое письмо, в котором высказал «дикий респект» за содействие его побегу из черногорской тюрьмы. Сообщение было опубликовано в понедельник, 6 марта, на странице музыканта во «ВКонтакте».

В посте Троицкий поблагодарил друзей и поклонников за присланные ему деньги, посылки и письма. «Международная тюрьма "Гуантанамо-2" уже в прошлом — о ней отдельная тема. Как-никак не менее 1500 узников только из России, которые брошены на произвол судьбы. Суперреспект ветеранам КОСОВО-99, без вашего участия этого бы не произошло. Начнем все сначала, и скоро наш флот будет в Будве и Баре», — уверенно заявил Паук.

Ранее 6 марта в посольстве России в Черногории заявили, что Паук не совершал побега. «По нашей информации, он был освобожден из тюрьмы и еще 1 марта вылетел из Черногории в Москву», — отметили в дипломатическом представительстве и подчеркнули, что в посольстве не получали никаких запросов по поводу Троицкого от правоохранительных органов.

При этом супруга музыканта Ирина Троицкая сообщила kp.ru, что он сбежал.

В конце октября лидера «Коррозии металла» приговорили в Черногории к 10 месяцам тюрьмы. Его обвинили в поджоге дома, где музыкант отдыхал по приглашению хозяев, а также в побеге с места преступления.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник КМ.