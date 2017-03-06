СМИ узнали о побеге лидера «Коррозии металла» из черногорской тюрьмы

Лидер российской трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий про прозвищу Паук, приговоренный в Черногории к десятимесячному тюремному заключению, сбежал в Италию. Об этом его жена Ирина рассказала РИА Новости.

Супруга исполнителя отказалась раскрывать подробности произошедшего.

4 марта на странице Троицкого в Facebook появился пост, в котором сообщалось о побеге музыканта: «С помощью турецкой мафии лидер "Коррозии" сбежал из черногорской тюрьмы».

В октябре 2016-го Троицкого приговорили в Черногории к 10 месяцам тюрьмы. Музыкант обвиняется в поджоге дома, в котором он отдыхал по приглашению хозяев, а также в побеге с места преступления.

Советская и российская группа «Коррозия металла» была основана в Москве в 1984 году и получила скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х.