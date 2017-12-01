Паук из «Коррозии металла» попал в больницу после пьяной драки

Лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как Паук, оказался в травматологическом отделении Мытищинской городской клинической больницы. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 1 декабря, рассказали в справочной службе медучреждения.

Отмечается, что музыканта госпитализировали накануне, 30 ноября.

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Как сообщает «Пятый канал», музыкант попал в больницу со сломанным носом в результате пьяной драки с 48-летним Эдуардом Квашкиным. Последний получил ушибленную рану головы и также был госпитализирован в МГКБ. Вместе с ними в медучреждение поступила 40-летняя знакомая Троицкого Светлана, у нее подозревают перелом основания черепа. Инцидент произошел в подмосковной деревне Погорелки.

В октябре Паука задержали в Ростове-на-Дону из-за того, что он поднял руку в нацистском приветствии.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник коллектива.