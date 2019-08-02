Через счета сотрудников фонда Навального прошел сомнительный миллиард рублей

Правоохранительные органы подозревают руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД, подлинность которой, как пишет издание, подтвердил собеседник, близкий к руководству силовых структур.

По данным источника, в ближайшее время по материалам проверки Следственный комитет возбудит уголовное дело. Вместе с тем официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что у нее нет комментариев по этому поводу.

Как утверждает «Проект», полиция проверила счета Леонида Волкова (возглавлял штаб Навального перед выборами президента России 2018 года; на сайте ФБК указан как менеджер проектов), бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Через счета указанных лиц, как следует из результатов проверки, в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей «только в Альфа-банке», пишет издание. Самый крупный оборот зафиксирован на счетах Волкова — 540 миллионов рублей, через счета Рубанова прошли 215 миллионов рублей. Были проверены их счета и в других банках, но оборот по ним «Проекту» неизвестен, так как не указан в документе.

В МВД полагают, что сотрудники фонда вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Эти деньги, по мнению экспертов ведомства, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности», сообщает издание.

Помимо отмывания средств, полиция подозревает работников ФБК в неуплате налогов. Так, Волков, как считают в МВД, уклонился от уплаты налогов на 4,6 миллиона рублей, Рубанов — на 3,1 миллиона.

Волков от комментариев отказался, но написал в Facebook, что «пока никакого "уголовного дела", нет никакой информации».

В конце июля в офисе ФБК прошел обыск. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск у работника фонда Ивана Жданова, которому было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

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